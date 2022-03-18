У п’ятницю вранці, 18 березня, російські окупанти здійснили ракетний обстріл околиці Львова. Вибухи пролунали в районі Львівського державного авіаційно-ремоного заводу.

Близько 6:08 у Львові було оголошено повітряну тривогу, а вже близько 6:25 ранку на околиці міста пролунали три вибухи. За попередньою інформацією від військових, окупанти здійснили ракетний обстріл в районі Львівського державного авіаційно-ремонтного заводу. Офіційної інформації з приводу вибухів наразі немає.

Повідомляє zaxid.net

ДОПОВНЕННЯ

У Львові близько 6:30 пролунали вибухи, видно загоряння на околиці міста, — повідомив радник очільника МВС Денисенко. Інформації про руйнування і травмованих наразі немає.

Андрій Садовий, мер Львова: “Рашистські ракети вдарили по території в районі Львівського аеропорту.

Поки в режимі реального часу не можу називати адресу, але це точно не аеропорт. У будівлях нашого АТП-1 пошкоджені вікна.

Ситуація на місці уточнюється і буде опублікована згодом.

Будьте обережними, виконуйте вказівки при повітряній тривозі і не поширюйте фото з місця обстрілів.”