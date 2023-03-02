Окупанти запустили ракету по багатоповерхівці у Запоріжжі, є жертви (фото)

У ніч на 2 березня росіяни здійснили черговий терористичний акт проти мирного населення

Окупанти вдарили ракетою по житловому будинку у Запоріжжі.

Як повідомив секретар міської ради Анатолій Куртєв, за попередньою інформацією, загинули 2 людини.

“Рашистські тварюки практично повністю зруйнували один 5-поверховий будинок. Люди знаходяться під завалами. Всі відповідні служби працюють”, – йдеться у його дописі у Telegram.

ДСНС України інформує, що станом на 6:30 на місці ракетного удару врятовано 11 мешканців, з них 1 вагітна жінка.

20 людей з сусіднього під’їзду евакуювали. Пошуково-рятувальні роботи тривають.