02.03.2023 11:34

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Окупанти запустили ракету по багатоповерхівці у Запоріжжі, є жертви (фото)

02.03.2023

Роман Васильович

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Новини, Війна з рф, Події

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У ніч на 2 березня росіяни здійснили черговий терористичний акт проти мирного населення.

Окупанти вдарили ракетою по житловому будинку у Запоріжжі.

Як повідомив секретар міської ради Анатолій Куртєв, за попередньою інформацією, загинули 2 людини.

“Рашистські тварюки практично повністю зруйнували один 5-поверховий будинок. Люди знаходяться під завалами. Всі відповідні служби працюють”, – йдеться у його дописі у Telegram.

ДСНС України інформує, що станом на 6:30 на місці ракетного удару врятовано 11 мешканців, з них 1 вагітна жінка.

20 людей з сусіднього під’їзду евакуювали. Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Теги: ракетний удар, Запоріжжя

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