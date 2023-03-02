Окупанти запустили ракету по багатоповерхівці у Запоріжжі, є жертви (фото)

Окупанти вдарили ракетою по житловому будинку у Запоріжжі.
Як повідомив секретар міської ради Анатолій Куртєв, за попередньою інформацією, загинули 2 людини.
“Рашистські тварюки практично повністю зруйнували один 5-поверховий будинок. Люди знаходяться під завалами. Всі відповідні служби працюють”, – йдеться у його дописі у Telegram.
ДСНС України інформує, що станом на 6:30 на місці ракетного удару врятовано 11 мешканців, з них 1 вагітна жінка.
20 людей з сусіднього під’їзду евакуювали. Пошуково-рятувальні роботи тривають.