Від початку вторгнення в Україну війська російської федерації сумарно втратили понад 40 тисяч осіб. Також зростає кількість дезертирів. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков, пише УНН.

Зокрема, українські військові вже знищили понад 100 російських літаків і понад 125 гелікоптерів, понад 520 танків та понад 1500 бронемашин.

Сумарні втрати ворога – вбитими, пораненими, полоненими та зниклими безвісті – вже становлять понад 40 тисяч осіб. Зростає кількість дезертирів.

Міністр оборони зауважив, що за цей час українці довели собі та всьому світу, що Україна для них – понад усе, і вони не дозволять нікому забрати свою землю, про яку мріяли, за яку боролися.

Однак попереду, за його словами, Україна матиме ще дуже важкий період: російська військова машина не зупиниться, поки не захлинеться кров’ю своїх солдат. Російське суспільство вже відчуває окремі наслідки, але залякане і пасивне. Воно виглядає приреченим, адже не готове рятувати своїх дітей від безглуздої смерті та забирати тіла загиблих.

Єдиний шлях – вистояти під навалою Мордору. Через біль, страх, втрати, через усі випробування. Це вимагатиме від українців напруження усіх сил, зазначив Резніков.