Інформація про нібито переслідування євреїв на Житомирщині – це черговий фейк від російської пропаганди. Про це УНН повідомляє з посиланням на СБУ.

“Черговий фейк від російської пропаганди: на закордонних ресурсах почали розміщувати статтю про нібито переслідування євреїв на Житомирщині. Мовляв, місцеве населення влаштовує погроми”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що це – відверта брехня, за рахунок якої ворог намагається посіяти міжнаціональну ворожнечу всередині нашої країни.

Наголошується, що російські фейки вже спростував і головний рабин Житомира Шломо Вільгельм.

“Україна – вільна демократична країна. Тут мирно та дружно живуть люди всіх національностей, тут виросли мої діти, які навчалися у школі, де викладають українською мовою. Про який нацизм може взагалі йтися? Я закликаю всіх відповідально ставитися до будь-якої інформації, перевіряти все через надійні й чесні ресурси, не довіряти хайповим заголовкам на сумнівних вебсайтах. Давайте будемо розумнішими й не дозволимо режисерам і технологам цієї війни втілити свої смертоносні сценарії”, – заявив Вільгельм.