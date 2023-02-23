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Окупанти готуються “привітати” українців з річницею повномасштабної війни, – Буданов

23.02.2023

Роман Васильович

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Новини, Війна з рф, Події

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23-24 лютого росія може завдати невеликого ракетного удару по Україні.

Про це розповів начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов в інтервʼю “УП”.

За його словами, окупанти готуються “привітати” українців з річницею повномасштабної війни, але ніяких надзвичайно масштабних обстрілів не буде.

“Давайте так: нічого незвичайного не буде. Звичайні намагання… Планується невеликий ракетний удар. 23-24 – у них дві дати. Повірте мені, ми таке пережили уже більше 20 разів”, – сказав головний розвідник.

Буданов додав, що вранці 14 січня російські терористи здійснили “експериментальний пуск” С300 на Київ. Тоді у столиці чули “прильот”, а лише потім почалася повітряна тривога.

Теги: ракетний удар, Кирило Буданов

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