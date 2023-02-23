Окупанти готуються “привітати” українців з річницею повномасштабної війни, – Буданов

Про це розповів начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов в інтервʼю “УП”.

За його словами, окупанти готуються “привітати” українців з річницею повномасштабної війни, але ніяких надзвичайно масштабних обстрілів не буде.

“Давайте так: нічого незвичайного не буде. Звичайні намагання… Планується невеликий ракетний удар. 23-24 – у них дві дати. Повірте мені, ми таке пережили уже більше 20 разів”, – сказав головний розвідник.

Буданов додав, що вранці 14 січня російські терористи здійснили “експериментальний пуск” С300 на Київ. Тоді у столиці чули “прильот”, а лише потім почалася повітряна тривога.