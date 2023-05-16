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Один із тернопільських міських маршрутів курсуватиме по-новому

16.05.2023

Роман Васильович

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Новини, Суспільство

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У Тернополі на прохання мешканців мікрорайону «Канада» змінили автобусний маршрут №36.

Тепер ці автобуси заїжджатимуть і на вул. Євгена Коновальця. Це, свою чергою, покращує для тернополян та гостей міста автобусне сполучення з міською лікарнею №2 та автовокзалом і центральним ринком.

При цьому, рейси маршруту №36 у вихідні дні не курсують.

«Звертаємо увагу, у випадку, якщо водії не дотримуються автобусного маршруту – просимо повідомляти про це управління транспортних мереж та зв’язку Тернопільської міської ради за телефонами: (0352) 52-15-14, (0352) 52-69-41», – наголошують у Тернопільській міській раді.

Джерело: Тернополянни

Теги: автобусний маршрут

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