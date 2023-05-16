Один із тернопільських міських маршрутів курсуватиме по-новому

Тепер ці автобуси заїжджатимуть і на вул. Євгена Коновальця. Це, свою чергою, покращує для тернополян та гостей міста автобусне сполучення з міською лікарнею №2 та автовокзалом і центральним ринком.

При цьому, рейси маршруту №36 у вихідні дні не курсують.