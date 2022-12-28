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Одягли кайданки і били: на Тернопільщині трьох правоохоронців підозрюють у катуванні

28.12.2022

Роман Васильович

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Кримінал, Новини

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Незаконно затримали, перевищуючи службові повноваження, й катували –  підозрюють 3 правоохоронців на Тернопільщині.
Під процесуальним керівництвом прокурорів Тернопільської обласної  прокуратури повідомили про підозру 3 співробітникам Управління стратегічних розслідувань в області  ДСР НП України у завідомо незаконному затриманні, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, перевищенні службових повноважень та катуванні ( ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 371,  ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 365, ч. 2 ст. 127  КК України), пише Тернополяни.
За даними слідства, працівники УСР на узбіччі дороги в обласному центрі заблокували бус із 4 тернополянами.
Діючи в інтересах свого знайомого, виходячи за межі наданих їм прав та службових повноважень, без будь-яких законних на те підстав  співробітники УСР із застосуванням заходів фізичного та психологічного впливу здійснили затримання чоловіків, що перебували у автомобілі.

Вони силою витягли їх з авто та завдали тілесних  ушкоджень, хоча потерпілі не чинили їм жодного опору.

Правоохоронці впродовж 2 годин незаконно утримували чоловіків в безпорадному стані, лежачи на узбіччі проїзної частини дороги обличчям вниз з заведеними за спину руками в кайданках.

Їх дії завдали потерпілим окрім фізичних, ще  й моральних страждань, адже очевидці події, оскільки це все відбувалось у громадському місці,  знімали побачене на мобільні телефони.

Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою слідчих ТУ ДБР, розташованого у м. Львові.

Автор: Роман Васильович

Мітки: поліція, катування

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