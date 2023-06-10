Очільник Тернопільщини відвіз захисникам автомобілі, амуніцію, харчі, питну воду і багато іншого

Голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко відвідав позиції захисників на Донецькому напрямку. Саме тут тримають позиції наші земляки та побратими з Тернопільщини.

Очільник області привіз нашим нескореним та невтомним захисникам автомобілі, які вже давно стали розхідним матеріалом на війні. А ще – Starlink, амуніцію, харчі, питну воду, речі особистої гігієни та різні смаколики.

Діти з Тернопільщини підготували та передали те, що найкраще підносить бойовий дух українських оборонців – малюнки та обереги. Саме такі речі знову нагадують заради чого всі ми боремося, мотивують і оберігають кожного солдата.