Днями на Тернопільщині та Хмельниччині відбулася хресна хода прибічників російської церкви.

Стартувала вона в Кам’янці-Подільському та завершилась в Почаївській Лаврі. Участь у ній взяли декілька тисяч людей, пишуть Тернополяни.

Пройшов захід з численними скандалами, адже більшість мешканців краю переконані, що основною метою цієї події була підтримка так званого “русского мира”.

Крім того, люди вважають, що церкви країни-окупанта не має бути взагалі, адже московський патріарх кирило й надалі закликає вбивати українців.

У багатьох містах та селах не хотіли пропускати колону, подекуди дійшло до бійок.

Як повідомив у “Фейсбуці” Іван Лесик, в одній із сутичок постраждав український військовослужбовець.

“Воїна із Гніздичного, який захищав Україну і поранений повернувся в село, цинічно побили, а милиці викинули в поле! Бо він став їм на перешкоді! Найбільше обурює той факт, що досі немає ніякої реакції ані влади, ані правоохоронних органів, і це у сьогоднішніх реаліях. Вже давно ми боремось, щоб самозванців-вірян не було в нашій країні, але поки нас ніхто не чує… Звернувся до районного управління поліції із проханням з’ясувати усі обставини та здійснити усі заходи для притягнення до кримінальної відповідальності винних у скоєному”, – йдеться у його дописі.

У Кременецькому районі, попри протести жителів, прихильники московського патріархату зробили стоянку на кладовищі та території школи у селі Устечко. Поліція, яка їх супроводжувала, ігнорувала скарги людей. Тим часом “віряни” почали мародерити на городах.

Також, за словами очевидців, учасники ходи обзивали місцевих мешканців бандерівцями.

“В той час, коли наші хлопці боронять та помирають за Незалежність України, інші влаштовують так звану “хресну ходу”. Проповідали ніби святе слово та обзивали місцевих бандерівцями. Як говорила одна із парафіянок: “ви все здесь бандеровци”. Виникає логічне питання, чому ж вони прийшли на так звану “бандерівщину”, якщо в додачу кричали, що в жителів селища немає нічого святого? Виникає логічне запитання, чому під час воєнного стану “поломникам” дозволили ходу? Додам, що стягнули на “шествіє” ледь не усі структури правоохоронців”, – зазначив користувач Mukola Glyshok у Фейсбук-спільноті “Моя Лановеччина”.

Згодом у Тернополі відбувся мітинг проти російської церкви. А депутати обласної ради одноголосно звернулися до Верховної Ради з проханням заборонити діяльність московського патріархату.