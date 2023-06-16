Об’єднання перинатального центру та обласної дитячої лікарні в 2023-му не буде, – повідомляють в Тернопільській обласній раді

Голова постійної комісії Тернопільської обласної ради з питань законності Олег Сиротюк проінформував членів робочої групи про рішення щодо підтримки звернення трудового колективу перинатального центру «Мати і дитина» про недопущення об’єднання двох надкластерних закладіа.
– Ані прохання трудового колективу, ані аргументи головного лікаря перинатального центру Віктора Овчарука, ані рішення постійної комісії облради з питань законності та колективне звернення народних депутатів міжфракційної групи «Тернопільщина» робоча група МОЗ не врахувала. Її члени 15 червня в столиці підтримали майже всі пропозиції Департаменту охорони здоров’я Тернопільської ОВА. Серед них – і об’єднання впродовж наступних двох років ряду закладів обласної ради. – повідомляє Олег Сиротюк – Мова, зокрема, й про об’єднання перинатального центру «Мати і дитина» з обласною дитячою лікарнею. Цього року об’єднання перинатального центру й обласної лікарні не буде.
Як каже представник облради, влада від свого наміру не відмовилася. Але рішення про те, об’єднувати чи не об’єднувати ці надкластерні заклади – прийматимуть депутати Тернопільської обласної ради, тому що власником обох установ є облрада. Якщо депутати під час сесії таку пропозицію не підтримають, то МОЗ внесе зміни в свій перспективний план.
– Наразі очікуємо офіційного рішення робочої групи МОЗ щодо формування перспективного плану організації Тернопільського госпітального округу та спроможної мережі закладів охорони здоров’я. Ухвалити його, відповідно до Постанови №174, мають вже до 1 липня 2023-го. – резюмує Олег Сиротюк. – Постійна комісія обласної ради з питань законності обов’язково розгляне, проаналізує, оприлюднить та винесе на громадське обговорення офіційні документи, що надійдуть з МОЗ та Департаменту охорони здоров’я ОВА. Тільки опісля їх подадуть на розгляд сесії обласної ради. Постійна комісія також інформуватиме громадськість і про основні новації плану реформування медичної галузі, складеного за пропозиціями Департаменту охорони здоров’я ОВА та МОЗ.