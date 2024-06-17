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Обрали нового голову обласної організації Національної спілки краєзнавців України

17.06.2024

Руслан Іннак

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Новини, Суспільство, Культура

Ярема Шатарський
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На початку червня в обласному краєзнавчому музеї відбулася зустріч членів Тернопільського осередку Національної спілки краєзнавців України, на якій обрали нового голову.

Довголітній очільник краєзнавчої спілки Степан Костюк детально розповів про діяльність Тернопільської обласної організації упродовж останніх років та про здобутки краєзнавців краю. Активні учасники творчої спілки були нагороджені відзнаками Всеукраїнської спілки та Тернопільської обласної ради.

Новим головою Тернопільської обласної  організації Національної спілки краєзнавців України учасники зібрання обрали директора Тернопільського обласного краєзнавчого музею Ярему Шатарського, заступниками – історика, редактора Віктор Уніята та кандидата економічних наук, депутата обласної ради, краєзнавця Михайла Тимошика. Окрім них до складу

Правління організації увійшли: Ігор Дуда, Микола Москалюк, Богдан Савак, Галина Федун.

Теги: ярема шатарський, краєзнавці

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