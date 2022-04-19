Про це повідомила віцепрем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

“За наказом президента Зеленського сьогодні відбувся черговий, четвертий, обмін військовополоненими. Обміняно п’ять офіцерів та 17 військовослужбовців рядового складу. Також звільнено вісьмох цивільних, включаючи одну жінку. Загалом сьогодні додому їдуть 30 наших громадян”, – розповіла Верещук.

Нагадаємо, що третій обмін полоненими відбувся 9 квітня. Тоді додому повернулися 12 українських військових, з яких одна жінка-офіцер.

Також були звільнені 14 цивільних, зокрема 9 жінок.