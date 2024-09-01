Обмеження для медпрацівників

У серпні Верховна Рада прийняла Закон «Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров’я щодо удосконалення обмежень для медичних, фармацевтичних працівників та фахівців з реабілітації під час здійснення ними професійної діяльності».

Як повідомляє ГО «Юридична сотня», закон вносить до ЗУ «Основи законодавства України про охорону здоров’я» норми, які розширюють обов’язки медичних, фармацевтичних працівників та фахівців з реабілітації щодо дотримання принципів чесності та неупередженості, обов’язку не використовувати свої повноваження для особистої вигоди, а також щодо об’єктивного призначення та відпуску лікарських засобів, медичних виробів (виробів медичного призначення), допоміжних засобів реабілітації без впливу особистих інтересів.

Також зміни стосуватимуться і недопущення призначення та відпуску цих засобів під впливом прямих чи непрямих фінансових стимулів.