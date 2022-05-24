На лінію «102» надійшло повідомлення від жительки Борщівської територіальної громади. Вона просила розшукати невідомого, який поцупила мобільний телефон її мололітньої доньки.

У ході розшукових заходів поліцейські вийшли на слід зловмисника. Ним виявився 69-річний житель Борщова. Крадій зізнався, що скористався моментом, коли дівчинка відволіклася, залишила майно без нагляду, й поцупив телефон.

Підозрюваного затримали, вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу. Він відповідатиме за законами воєнного часу.

Відомості про подію внесено в ЄРДР відповідно до частини 4 статті 185 ККУ (крадіжка). Санкція статті передбачає позбавлення волі строком до восьми років, повідомили у відділі комунікації обласної поліції.