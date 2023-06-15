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Обіцяв “відмазати” від армії за 6 000 доларів: будуть судити посередника

15.06.2023

Ірина Нова

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Новини, Чортківська міська громада, Громади Тернопільщини

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За одержання 6 тис доларів США за довідку військово-лікарської комісії про непридатність до служби судитимуть жителя Чорківщини.

Прокурори Тернопільської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо жителя Чортківського району на Тернопільщині, обвинуваченого в одержанні 6000 доларів США за вплив на прийняття рішення уповноважених осіб державного органу (ч. 2 ст. 369-2 КК України).

Як повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури, мешканець одного з містечок Чортківського району отримав від «ухилянта» 6 тис доларів США за довідку військово-лікарської комісії про тимчасову непридатність до військової служби.

Обвинувачений через пособницю запевнив військовозобов’язаного, що має знайомих, які видадуть йому необхідний документ. Він давав право на виїзд за кордон для лікування і реабілітації.

Завершено розслідування, що здійснювали слідчі ТУ ДБР, розташованого у місті Львові.

Джерело: За Збручем

Теги: Тернопільська область, хабар, Чортків, Тернопільська обласна прокуратура, ухилянти

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