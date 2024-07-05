«Нива» завершила перший етап підготовки до нового сезону

26 червня тернопільська «Нива» провела перший контрольний спаринг в рамках підготовчих зборів. У Волочиську тернопільські футболісти програли місцевому «Агробізнесу».

«Нива» розпочинала поєдинок в експериментальному складі з багатьма потенційними новачками і вже на перших хвилинах «Агробізнес» відкрив рахунок. Даниїл Волков скористався помилкою захисника тернополян і пробив у кут. У першому таймі командам більше не вдалося відзначитися.

На початку другого тайму «Агробізнес» подвоїв рахунок. Войтіховський заробив пенальті і сам же реалізував його.

Під час однієї з атак «Ниви» воротар господарів невдало вибив м’яча в гострій ігровій ситуації, який потрапив у Гаврушка і опинився у воротах – 2:1.

Згодом «Агробізнес» знову збільшив рахунок, після порушення правил на Кузьмину, другий пенальті реалізував Толочко. А вже за кілька хвилин Войтіховський забив четвертий м’яч.

Тернопільські футболісти таки скоротили рахунок, на 68-й хвилині останній м’яч у результативному матчі забив Дмитро Галадей.

«Агробізнес» – «Нива» – 4:2 (1:0).

Голи: Волков (3), Войтіховський (50 пен., 64), Толочко (62, пен.). – Гаврушко (8, автогол), Галадей (68).

30 червня контрольним матчем із великогаїським «Агроном» жовто-зелені завершили перший етап підготовки до сезону. Поєдинок відбувся у с. Великі Гаї та закінчився впевненою перемогою «Ниви». Хоча у складі тернопільської команди було багато гравців на перегляді, забитими м’ячами відзначилися старожили.

«Агрон» – «Нива» – 0:5 (0:4).

Голи: Різник (5, 43), Дорошенко (29), Галадей (40) Гатала (57).

На другий підготовчий збір, який пройде із 3-го по 17-те липня, «Нива» вирушить до Львова, де планує провести контрольні поєдинки з «Куликів-Білкою», «Звягелем», «Вересом» і «Карпатами».

Тим часом 23-річний півзахисник та донедавна капітан тернопільської «Ниви» Роман Волохатий став гравцем новачка Прем’єр-ліги – ФК «Інгулець» (Петрове, Кіровоградської області). Наш земляк підписав контракт на три роки.

Роман Волохатий народився 23 серпня 2000 р. у селі Передмірка на Лановеччині. За шість років зіграв за «Ниву» 129 офіційних матчів в яких відзначився 10 забитими м’ячами.

До речі, у ФК «Інгулець» в якості асистента допомагатиме новому головному тренеру Василю Кобіну екс-головний тренер тернопільської «Ниви» Олександр Стахів.