«Нива» з перемоги розпочала другий етап підготовки до нового сезону

У першому контрольному матчі на другому етапі підготовки до сезону у Першій лізі тернопільська «Нива» впевнено здолала колектив «Куликів-Білка».

У минулому сезоні ФК «Куликів-Білка» виступав в аматорському чемпіонаті України і не зазнавши жодної поразки фінішував у свої групі на першому місці. Виступаючи в одній групі з тернопільськими командами вони чотири рази здобули перемоги, зокрема над «Подолянами» (2:0, 2:1) та великогаївським «Агроном» (4:0, 1:0).

Цього сезону футбольний колектив з Львівщини виступатиме у другій лізі.

Щодо самого поєдинку, то вже на початку першого тайму футболісти «Ниви» заволоділи ініціативою та почали створювати небезпечні моменти біля воріт «Куликів-Білки». Особливою активністю вирізнявся Різник.

На 29-ій хвилині тернополяни скористалися помилкою господарів біля власних воріт і Різник влучно пробив під поперечину воріт – 1:0.

На 31-ій хвилині футболісти з Тернополя збільшили свою перевагу. Воротар суперника відбив перед собою простріл Богдана Козака, а Галадей вдало зіграв на добиванні подвоївши рахунок – 2:0.

До перерви команди створили ще кілька небезпечних моментів, проте, більше м’ячів не забивали.

Після перерви гра тривала на зустрічних курсах, обидві команди намагалися змінити рахунок на свою користь. У другій половині тайму футболісти «Ниви» виглядали свіжішими і саме вони встановили остаточний рахунок. Влучного удару з-за меж штрафного майданчика завдав Довбецький – 3:0.

ФК «Куликів-Білка» (Куликів-Верхня/Нижня Білка, Львівська область) – «Нива» (Тернопіль) – 0:3 (0:2).

Голи: Різник (29), Галадей (31), Довбецький (84).

«Нива» (стартовий склад): Жупанський, Бей, Зінь, Токар, Капустян, Дорошенко, Козак, Гатала, Голуб, Різник, Галадей.

Нагадаємо, другий підготовчий збір «Ниви» триватиме у Львові по 17-те липня. Під час цього збору «Нива» планує провести ще ряд контрольних поєдинків, зокрема 10 липня із ПФК «Звягель».

Тим часом захисник «Ниви» Олег Хруставка залишив команду після того, як завершився термін угоди з клубом, і сторони вирішили не продовжувати співпрацю за взаємною згодою,

Олег виступав за «Ниву» від 2018 року. За 6 сезонів провів у складі жовто-зелених 128 матчів, в яких відзначився 8 забити мʼячами та 3 результативними передачами.

Також на тренування у загальну групу «Ниви» повернувся півзахисник Дмитро Бороденко, який проходив реабілітацію впродовж тривалого часу після важкої травми.