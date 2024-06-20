«Нива» розпочала підготовку до нового сезону з новим тренером

Тернопільська «Нива» досить швидко знайшла нового головного тренера після відходу Олександра Стахіва. В наступному сезоні команду очолюватиме Євген Калиниченко.

Нагадаємо, що 10 червня з посади головного тренера «Ниви» пішов Олександр Стахів і вже наступного дня тернопільский клуб повідомив про призначення на цю посаду нового спеціаліста – Євгена Калиниченка, який раніше працював у таких клубах, як ковалівський «Колос» та луганська «Зоря».

Окрім нового тренера у «Ниви» є й новий спортивний директор, який добре відомий тернопільським вболівальникам – Сергій Задорожний, який до цього призначення був головним тренером «Руху U-19». Нагадаємо, що він працював спортивним директором у «Ниві» з 2020-го по 2023-й, окрім того С. Задорожний з 2022-го по 2023-й виконував обов’язки головного тренера клубу.

Також як повідомила прес-служба ФК «Нива», підготовчі навчально-тренувальні збори команди до нового сезону Першої ліги чемпіонату України з футболу сезону 2024/25 пройдуть в два етапи. З 17 червня по 30-те перший збір «Нива» проведе у Тернополі, а на другий підготовчий збір, який пройде із 3-го по 17-те липня, команда вирушить до Львова.

За період підготовчих зборів команда планує провести 1 двосторонню гру, та 6 контрольних поєдинків, зокрема: 21 червня – двостороння гра, 26 червня – «Нива» – «Агробізнес», 30 червня – «Нива» – «Агрон», 6 липня – «Нива» – «Куликів-Білка», 10 липня – «Нива» – «Звягель», 14 липня – «Нива» – «Верес», 17 липня – «Нива» – «Карпати».

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