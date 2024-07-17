«Нива» програла «Звягелю», але перемогла «Верес»

10 липня у Бродах на Львівщині у контрольному матчі на другому етапі підготовки до сезону у Першій лізі тернопільська «Нива» поступилась дебютанту Першої ліги ПФК «Звягель».

В очній зустрічі футбольні команди зустрічалися вперше, тож незважаючи на спеку, поєдинок мав видатися цікавим. Команди активно розпочали перший тайм і уже на 10-й хвилині небезпечно пробивав Богдан Козак, проте, голкіпер «Звягеля» виручив. Суперник одразу розпочав свою атаку, яка завершилась ударом у поперечину, а на добиванні зіграв екс-гравець «Ниви» Сергій Кисленко – вище воріт. Рахунок у матчі, на 13-й хвилині відкрив Дмитро Галадей, який відгукнувся на подачу Дорошенка з кутового й забив перший мʼяч у зустрічі – 1:0. Невдовзі, той же Кисленко знову пробивав по воротам «Ниви», замкнувши подачу із флангу – Жупанський врятував.

Ближче до завершення першого тайму звягеляни вирівняли гру та заробили право на пенальті за гру рукою у штрафному майданчику. Оддинадцятиметровий упевнено реалізував Кисленко – 1:1.

На 43-й хвилині півзахисник «Звягеля» Блізніченко з далекої відстані пробивав по воротах «Ниви», але надійно зіграв воротар тернополян.

Другий тайм активніше розпочали гравці «Звягеля», створюючи небезпечні моменти. На 58-й хвилині гравець «Звягеля» пробивав із далекої відстані під поперечину, але Ілля Ольховий, який у другому таймі замінив Жупанського, у видовищному стрибку врятував команду від пропущеного голу. Проте, вже за 4 хвилини, суперник все таки забив. Після подачі зі штрафного вдало на добиванні зіграв Нестеров – 1:2.

Головний тренер тернополян Євген Калиниченко зробив ряд замін, випустивши молодь та гравців на перегляді. Варто зауважити, що учать у матчі через пошкодження не брали участь Андрій Зінь, Андрій Різник та Ігор Гатала.

Звягеляни після цього не раз могли збільшувати перевагу в рахунку, і таки зробили це уже в компенсований арбітром час, коли крапку у матчі поставив потенційний новачок клубу Мар’ян Мисик – 1:3.

ФК «Нива» (Тернопіль) – ПФК «Звягель» – 1:3 (1:1).

Голи: Галадей (13). – Кисленко (38, пен), Нестеров (63), Мисик (90+3).

«Нива» (стартовий склад): Жупанський, Капустян, Токар, Демчук, Паламарчук, Дорошенко, Козак, Кицун, Голуб, Бей, Галадей.

14 липня «Нива» провела третій контрольний спаринг на другому етапі підготовки до нового сезону. Суперником тернопільських футболістів був рівненський «Верес», який виступає у Премʼєр-лізі України. До поєдинку з «Нивою» рівненські футболісти уже провели три контрольні поєдинки: поступилися 0:4 львівському «Руху», здолали «Звягель» – 3:1 та програли житомирському «Поліссю» – 1:4. «Нива» також результатами поєдинків зіграними під час підготовки до нового сезону не вражала, тож матч, який пройшов у нестандартному форматі – чотири тайми по 30 хвилин, видався результативним і цікавим.

На початку матчу рівняни заволоділи ініціативою та створили кілька небезпечних моментів, натомість «Нива», витримавши стартовий натиск, відкрила рахунок у поєдинку. Швидка контратака з переведенням м’яча з правого флангу на лівий завершилася передачею на Андрія Різника, який випередивши захисників «Вереса», пробив без шансів для голкіпера – 0:1

У другому таймі футболісти «Ниви» продовжували забивати. Андрій Різник відгукнувся на передачу з глибини, вибіг на побачення з воротарем господарів і подвоїв рахунок – 0:2. Згодом Дмитро Галадей пройшов правим флангом і відав на Різника, який пробив у ближній кут воріт – 0:3.

Лише після цього рівняни один гол відіграли. Дмитро Года пробив лівою в дальній кут і м’яч від стійки влетів у ворота тернополян.

У третій тридцятихвилинці господарі повністю заволоділи ініціативою, а натомість, знову забила «Нива». Владислав Мендрук вибіг на побачення з голкіпером «Вереса» і пробив у дальній кут – 1:4.

«Верес» відквитав один м’яч вже у компенсований час. Після подачі кутового з лівого краю і виграного партнером другого поверху відзначився Семен Вовченко – 2:4.

«Верес» (Рівне) – «Нива» (Тернопіль) – 2:4 (1:3).

Голи: Годя (53), Вовченко (120). – Різник (18, 42, 50), Мендрук (108). «Нива» (стартовий склад): Жупанський, Бац, Демчук, Мудрий, Бей, Капустян, Давидов, Козак, Гатала, Різник, Галадей.

Сьогодні, 17 липня ФК «Нива» подаватиме заявку на осінню частину змагань сезону 2024/25. Заявковий період у ПФЛ триватиме до 29-го липня.

До речі, як повідомив Президент ПФЛ Олександр Каденко, старт сезону 2024/25 у Першій та Другій лігах України перенесено. У Першій лізі з 25 липня на 3 серпня, а у Другій – з 5 на 4 серпня.