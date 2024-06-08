«Нива»: підсумки весняної частини сезону мовою цифр

Тернопільська футбольна команда набрала 16 очок (за сезон – 36) та фінішувала на 3-й сходинці у групі «Вибування» чемпіонату Першої ліги (підсумкова 13-та сходинка у загальній турнірній таблиці).

У другому півріччі жовто-зелені провели 10 поєдинків, з яких отримали чотири перемоги (найбільша з рахунком 4:0 над «Металургом), чотири нічиї та дві поразки (найбільша від «Діназу» – 1:4).

Відзначитись у воротах суперника «Ниві» вдалось 14 разів, натомість пропустити – 8 м’ячів; за сезон відповідно 29:29.