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«Нива»: підсумки весняної частини сезону мовою цифр

08.06.2024

Руслан Іннак

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Спорт, Офіційно, Новини

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Тернопільська футбольна команда набрала 16 очок (за сезон – 36) та фінішувала на 3-й сходинці у групі «Вибування» чемпіонату Першої ліги (підсумкова 13-та сходинка у загальній турнірній таблиці).

У другому півріччі жовто-зелені провели 10 поєдинків, з яких отримали чотири перемоги (найбільша з рахунком 4:0 над «Металургом), чотири нічиї та дві поразки (найбільша від «Діназу» – 1:4).

Відзначитись у воротах суперника «Ниві» вдалось 14 разів, натомість пропустити – 8 м’ячів; за сезон відповідно 29:29.

Теги: нива

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