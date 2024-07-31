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«Нива» на першому етапі Кубку України прийматиме «Буковину»

31.07.2024

Руслан Іннак

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Теми, Новини, Спорт

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26 липня в Будинку футболу відбулося жеребкування першого попереднього етапу Vbet Кубку України сезону-2024/2025.

У цьому раунді візьмуть участь 32 команди: 17 представників першої ліги, 13 – другої ліги та два делегати Асоціації аматорського футболу.

За результатами жеребкування тернопільська «Нива» 3 серпня прийматиме чернівецьку «Буковину».

Переможець визначиться за підсумком одного матчу.

Поєдинки другого попереднього етапу Кубку відбудеться 12 серпня. Фінальний матч Кубку України сезону-2024/2025 заплановано на 14 травня 2025 року. Місто проведення фінального матчу має визначити Виконком УАФ.

Теги: нива, кубок

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