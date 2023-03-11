Новим лауреатом Всеукраїнської літературно-мистецької премії ім. П.Ковальчука став Данило Онищук з Тернопільщини

Новим лауреатом Всеукраїнської літературно-мистецької премії ім. П.Ковальчука 2022 року за книгу “Щоб знали й пам’ятали” став літературознавець, поет, краєзнавець, педагог з Тернопільщини Данило Онищук.

Данило Павлович – голова Товстенського відділення Спілки слов’янських письменників України, переможець обласного конкурсу “Вчитель року 2000”.

Народився 24 серпня 1946 року у с. Солоне Товстенського району. Закінчив філологічний факультет Чернівецького університету. Працював учителем української мови і літератури Летячівської, Новосілківської, Мишківської восьмирічок, від 1975 – заступником директора, директором Товстенської ЗОШ І-ІІІ ст.

Свої твори друкував у газетах “Колос”, “Свобода”, “Вільне життя”, “Русалка Дністрова”, альманасі “Освітянська скриня”. Данило Онищук є автором книг “Літературна Заліщанщина”, “Факел незгасний освіти”, “Щоб знали й пам’ятали”.

Переклав з польської мови збірки “Наш край у польських версіях”, “Як над Товстим згасла зірка Давида”.

Диплом лауреата Данилові Онищуку вручили голова Спілки слов’янських письменників України Володимир Барна та голова обласної організації НСЖУ Василь Тракало. Вони побажали йому нових творчих успіхів у царині слова.