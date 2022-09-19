Нові штами ковід-інфекції часто називають менш небезпечними, ніж ті, що спричинили початкові хвилі коронавірусу. Летальність від цієї інфекції зменшилася, якщо порівнювати її із показниками 2020 року. У той же час при захворюваннях, що викликані новими варіантами коронавірусу, почали частіше виникати нові прояви.



Досить багато реально важких випадків із ураженнями, які не були характерними раніше, і з приводу яких доводиться створювати принципово нову тактику лікування.

Лікарняна практика сьогодні впевнено говорити про велику кількість тяжких випадків, причому як у дорослих пацієнтів, так і у дітей. Наслідком інфікування новими ковід-штамами можуть стати ураження внутрішніх органів.

У багатьох, крім типових для колишніх штамів COVID уражень легень, нервової та серцево-судинної систем, у процес залучені шлунково-кишковий тракт та нирки.