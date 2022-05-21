У межах нової військової допомоги від США планується постачання Україні сучасних американських систем протиповітряної оборони Patriot.

Йдеться, зокрема, про ухвалену 19 травня Сенатом США фінансову та військову допомогу на суму 40 млрд доларів.

Про це повідомляє The Washington Post.

Цю інформацію підтвердили в Офісі президента. Керівник ОП Андрій Єрмак опублікував фото зенітно-ракетного комплексу (ЗРК) Patriot та написав: “Чекаємо”.

Варто зазначити, що від початку повномасштабного вторгнення Росії, 24 лютого, Україна неодноразово просила США про надання систем Patriot, однак досі цей запит не був задоволений.

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