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Новий навчальний заклад з’явиться у Тернополі

09.06.2023

Іванна Коваленко

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Новини, Освіта

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Новий навчальний заклад невдовзі діятиме в обласному центрі. У Тернополі створять Тернопільський академічний ліцей “Українська гімназія” ім. І.Франка Тернопільської міської ради.

Заклад утворять завдяки злиттю Тернопільської Української гімназії ім. І.Франка та Тернопільського технічного ліцею. Рішення про реорганізацію ухвалили на сесії Тернопільської міської ради.

Приміщення обох закладів залишаться у користуванні об’єднаного закладу. Відтак, учні з нового навчального року продовжать навчання у своїх звичних приміщеннях. Об’єднання цих двох освітніх установ сприятиме створенню кращих умов, забезпечення доступності та якості освіти для учнів.

Керівника нового закладу оберуть на конкурсній основі. Це відбудеться вже після проведення державної реєстрації закладу та затвердження статуту.

Джерело: Т1

Теги: “Українська гімназія” ім. І.Франка Тернопільської міської ради, злиття навчальних закладів

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