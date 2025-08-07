07.08.2025 21:55

Новостворений хореографічний колектив «Латірус» здобу гран-прі на традиційному міжнародному фестивалі-конкурсі «NESTIYA»

07.08.2025

Галина Кіт

65

Новостворений хореографічний колектив «Латірус» Будинку культури села Настасів Великоберезовицької селищної ради (керівник – методист хореографічного жанру Тернопільського обласного методичного центру народної творчості, заслужена працівниця культури України Лілія Вельган) здобув найвищу нагороду на традиційному міжнародному фестивалі-конкурсі «NESTIYA».

У фестивалі, який проходив у болгарському місті Несебр приймали участь 28 колективів з 7 країн.

Вітаємо учасників колективу та його керівницю із заслуженою перемогою.

