30 квітня 2022 року набув чинності Закон України від 15 лютого 2022 року № 2040-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення пенсійного законодавства», яким, серед іншого, внесені зміни до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі — Закон № 1058).

Законом передбачена можливість дострокового призначення пенсії за віком особам, трудовий договір з якими розірвано з ініціативи власника або уповноваженого ним органу у зв’язку із змінами в організації виробництва та праці, у тому числі з ліквідацією, реорганізацією, банкрутством, перепрофілюванням підприємства, установи, організації, скороченням чисельності або штату працівників.

Додатковими умовами призначення дострокової пенсії є:

на день звільнення залишилося не більше ніж півтора року до досягнення пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону № 1058 (60, 63,65 років);

за умови реєстрації особи у державній службі зайнятості та відсутності для них роботи;

наявність страхового стажу: чоловіки — 35 років, жінки — 30 років.

Право на призначення дострокової пенсії за віком надано також особам, трудовий договір з якими розірвано з ініціативи власника або уповноваженого ним органу у зв’язку з виявленням невідповідності працівника займаній посаді за станом здоров’я. Право на таку пенсію надається вказаним особам також за наявності страхового стажу: чоловіки — 35 років, жінки — 30 років. Порядок призначення таких пенсій визначить Кабінет Міністрів України.

Варто зазначити, що дострокова пенсія, призначена відповідно до визначених вище умов, до досягнення пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону № 1058, в період роботи або здійснення іншої діяльності, пов’язаної з отриманням доходу, що є базою нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, не виплачується.

Якщо важко хвора дитина

Також відтепер право на дострокове призначення пенсії за віком надано матерям тяжко хворих дітей, яким не встановлено інвалідність, які виховали їх до досягнення шестирічного віку, після досягнення 50 років та за наявності страхового стажу не менше 15 років.

За вибором матері або в разі її відсутності, якщо виховання тяжко хворої дитини, якій не встановлено інвалідність, до шестирічного віку здійснювалось батьком, батьку призначається дострокова пенсія за віком після досягнення 55 років та за наявності страхового стажу не менше, ніж 20 років.

При цьому, статтю 1 Закону 1058 доповнено новим терміном «тяжко хвора дитина, якій не встановлено інвалідність — дитина, хвора на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня, дитина, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, якій не встановлено інвалідність».

Крім того, внесено зміни до статті 40 Закону 1058, якою визначено порядок розрахунку середньомісячного заробітку для призначення пенсії. Зокрема, передбачено виключення з періоду, за який враховується заробітна плата (дохід) для обчислення пенсії, додатково (понад 10 відсотків) за бажанням особи періоду догляду за тяжкохворою дитиною, якій не встановлено інвалідність.

У зв’язку з втратою годувальника

Непрацездатними членами сім’ї, відповідно до внесених змін, вважаються чоловік (дружина), батько, мати, якщо вони є особами з інвалідністю, досягли віку 65 років або пенсійного віку, передбаченого статтею 26 Закону 1058 (60, 63 у залежності від набутого страхового стажу).

До внесення змін законодавством передбачалося, що непрацездатними членами сім’ї можуть бути особи, яким встановлено інвалідність або ж досягли пенсійного віку 60, 63 чи 65 років, відповідно страховий стаж особи, яка звертається за призначенням пенсії, повинен був становити не менш як 15 років.

Відтепер при досягненні віку 65 років надається право на призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника чоловіку (дружині), батьку, матері, незалежно від їх страхового стажу.

Для прикладу, за призначенням пенсії у зв’язку з втратою годувальника в період з 1 січня по 31 грудня 2022 року звертається дружина, яка досягла віку 60 років, за померлого чоловіка, та долучає документи про свій страховий стаж, який становить 14 років. На даний час така особа не матиме права на пенсію у зв’язку з втратою годувальника, а набуде його при досягненні віку 65 років.

У редакції Закону 1058 до 30 квітня 2022 року права на пенсію у зв’язку з втратою годувальника при наявності менше 15 років стажу, особа не набувала.