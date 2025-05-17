Нова квіткова оаза в серці Тернопілля

На території Вишнівецького палацу, що є частиною Національного заповідника «Замки Тернопілля», з’явилася нова родзинка — понад 150 кущів троянд.

Ця краса стала реальністю завдяки ентузіазму небайдужих українців, які об’єдналися, щоб прикрасити історичну пам’ятку квітами.

Все почалося з ідеї Андріани Мрочок, яка у спільнотах «Світ Троянди» та «Троянди/Roses/Догляд/Препарати» запропонувала прикрасити Вишнівецький палац трояндами, натхненна прикладом Олеського замку. Її допис швидко знайшов відгук серед поціновувачів квітів, і за підтримки проєкту Interreg NEXT Poland – Ukraine 2021-2027 ініціатива перетворилася на реальність.

Працівники заповідника з радістю підтримали ідею, адже квіти не лише додають естетики, а й приваблюють туристів. За лічені дні було зібрано понад 150 саджанців троянд, які висадили в старовинному парку палацу. До акції долучилися українські виробники, які безкоштовно надали саджанці. Серед меценатів:

Тетяна Циган (с. Спаське, Дніпропетровщина);

Іванна Чорнобай (м. Заліщики);

Світлана Антоненко (м. Олександрія, Кіровоградська область);

Наталія Малищук (м. Тернопіль).

Особливу подяку адміністрація заповідника висловила Андріані Мрочок, чий ентузіазм об’єднав людей з різних куточків України. Ця ініціатива стала прикладом того, як любов до природи, історії та спільна мета можуть перетворювати історичні місця на справжні перлини для туристів.

Вишнівецький палац тепер не лише архітектурна пам’ятка, а й квітуча оаза, яка запрошує всіх насолодитися красою троянд і доторкнутися до історії.