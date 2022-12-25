“Норма забруднення перевищена у 200 разів”: нафтопродукти потрапили у ріку Дністер в сусідній області з Тернопільщиною

У сусідній з Тернопільщиною області зафіксовано потрапляння нафтопродуктів у річку Дністер. Норма забруднення вже перевищена у 200 разів.



Як інформує “ТСН“, у Львівській області, 24 грудня, відбулось потрапляння нафтопродуктів у річку Дністер, внаслідок чого у місті Галич зафіксували перевищення допустимих норм забруднення у 200 разів.

Про це повідомила голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації Світлана Онищук.

“Жителі навколишніх населених пунктів проінформовані. Станом на сьогодні, на 9:50 ранку, працівники Головного управління ДСНС в області прибули в с. Журавеньки Букачівецької ТГ Івано-Франківського р-ну.

Проводиться вивчення ділянки річки щодо можливості встановлення бонових загороджень”, – розповіла вона.

За її словами, ситуація перебуває під контролем відповідних служб, вживаються усі необхідні заходи задля ліквідації надзвичайної ситуації.