25.12.2022 17:42

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“Норма забруднення перевищена у 200 разів”: нафтопродукти потрапили у ріку Дністер в сусідній області з Тернопільщиною

25.12.2022

Роман Васильович

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Новини, Події

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У сусідній з Тернопільщиною області зафіксовано потрапляння нафтопродуктів у річку Дністер. Норма забруднення вже перевищена у 200 разів.

Як інформує “ТСН“, у Львівській області, 24 грудня, відбулось потрапляння нафтопродуктів у річку Дністер, внаслідок чого у місті Галич зафіксували перевищення допустимих норм забруднення у 200 разів.

Про це повідомила голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації Світлана Онищук.

“Жителі навколишніх населених пунктів проінформовані. Станом на сьогодні, на 9:50 ранку, працівники Головного управління ДСНС в області прибули в с. Журавеньки Букачівецької ТГ Івано-Франківського р-ну.

Проводиться вивчення ділянки річки щодо можливості встановлення бонових загороджень”, – розповіла вона.

За її словами, ситуація перебуває під контролем відповідних служб, вживаються усі необхідні заходи задля ліквідації надзвичайної ситуації.

Автор: Роман Васильович

Мітки: Дністер, забруднення Дністра, нафтопродукти

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