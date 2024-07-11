Ніби відкрилася скринька Пандори: смертельні ДТП одна за одною

У минулому номері «Свобода» повідомляла про жахливу дорожньо-транспортну пригоду у Тернополі на вулиці Тролейбусній. Автомобіль Mercedes-Benz на швидкості зніс металеву огорожу та в’їхав у дерево. У результаті ДТП загинула 16-річна пасажирка. Ще четверо осіб, віком від 16 до 20 років, з травмами різного ступеня тяжкості доставлено до лікарні. У минулі вихідні стало відомо, що у лікарні помер один з пасажирів.

І ось знову страшна звістка – аварія на Рівненщині – зіткнулися маршрутка та вантажівка. Загинули чотирнадцятеро людей.

Виявилося, серед загиблих – жителі нашої області. Про це повідомив Шумський міський голова Вадим Боярський.