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Ніби відкрилася скринька Пандори: смертельні ДТП одна за одною

11.07.2024

Руслан Іннак

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Події, Новини, Теми

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У минулому номері «Свобода» повідомляла про жахливу дорожньо-транспортну пригоду у Тернополі на вулиці Тролейбусній. Автомобіль Mercedes-Benz на швидкості зніс металеву огорожу та в’їхав у дерево. У результаті ДТП загинула 16-річна пасажирка. Ще четверо осіб, віком від 16 до 20 років, з травмами різного ступеня тяжкості доставлено до лікарні. У минулі вихідні стало відомо, що у лікарні помер один з пасажирів.

І ось знову страшна звістка – аварія на Рівненщині – зіткнулися маршрутка та вантажівка. Загинули чотирнадцятеро людей.

Виявилося, серед загиблих – жителі нашої області. Про це повідомив Шумський міський голова Вадим Боярський.

«Сумна і страшна звістка сколихнула Шумську громаду… 06 липня в жахливій ДТП загинув наш земляк, уродженець м. Шумськ, військовослужбовець  Микола Олександрович Гвоздяр з дружиною Тетяною та маленьким синочком Андрійком.

Микола був призваний на військову службу ще у 2018 році. Приймав безпосередню участь у виконанні бойових завдань на Донеччині та Луганщині. Він пройшов пекло війни, разом з побратимами мужньо захищав рідну землю від ненависного ворога..

Неможливо усвідомити, важко сприйняти смерть усієї сім’ї…

Молоді батьки, сповнені планів на майбутнє..

Син, якому тільки виповнилось 6 рочків..

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Воїна Миколи та його дружини Тетяни».

Теги: смерть, ДТП, аварія

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