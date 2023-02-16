Незабаром стартує чемпіонат Тернопільщини з футболу

25 лютого стартує зимовий чемпіонат Тернопільщини з футболу.

Про це було вирішено на підсумковій нараді за участю представників команд-учасників під головуванням першого заступника голови Асоціації футболу Тернопільщини Василя Заторського.

Змагання відбуватимуться у трьох групах по 5 учасників у кожній (одне місце вакантне). По дві кращих команди з кожної групи, а також два кращих колективи, які займуть треті місця, виходять до 1/4 фіналу і за олімпійською системою визначають переможця. Команди, які не потраплять до плей-оф, матимуть змогу провести втішний турнір.

За результатами жеребкування групи сформовано наступним чином:

Група А: «Медобори» (Зелене), ФА «Тернопіль-1» (юнаки 2006 р.н.), «Вікнини» (Вікно), «Лісма» (Шляхтинці);

Група В: «Колос» (Бучач), «Поділля» (В. Березовиця), «Галич-ТНПУ» (Збараж), ФК «Глибочок», ФК «Гримайлівська ТГ»;

Група С: «Іскра» (Теофіполь, Хмельницька область), «Дністер» (Заліщики), ФК «Нараїв», «Сокіл» (В. Березовиця), ФА «Тернопіль-2» (юнаки 2007 р.н.).

Зимова першість проходитиме у селі Боричівка, що біля Теребовлі, на стадіоні із штучним покриттям стандартних розмірів.