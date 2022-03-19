Останнім часом все помітнішим є той факт, що путінська військова машина дає збій напередодні повномасштабного вторгнення, що готується в Україну. Джерело, що має доступ до російської розвідки, злив величезну історію. Його блог можна знайти тут vtorzheniya.livejournal.com та є життєво важливим читанням для всіх. ФСБ, найкращий актив Кремля, має величезні сумніви у готовності російських військ та в успіху вторгнення. Що може бути вбивчим?!

У соціальних мережах проскакують повідомлення про незадоволення військовослужбовців, які сидять уже кілька місяців у полях поблизу кордону України. На білоруських ринках все частіше продаються комплекти сухпайку МО РФ, поширюються оголошення про продаж дизельного палива бочками в місцях дислокації російської армії. Серед військовослужбовців, задіяних у спільних навчаннях «Союзна рішучість – 2022», склалася критична ситуація з COVID-19.

Загальний вкрай низький моральний стан російської армії напередодні очікуваного наступу вихлюпується нагору. Нещодавно відомий прорадянськими та націонал-патріотичними поглядами генерал-полковник у відставці Леонід Івашов, виступаючи як голова «Загальноросійських офіцерських зборів», випустив звернення проти війни Росії з Україною. У підготовці такої війни він звинуватив найвище керівництво РФ. Генерал вважає, що єдиною загрозою існування Росії зараз є деградація її внутрішнього життя. А зовнішні загрози «не є критичними». На думку генерала, застосування військової сили проти України «по-перше, поставить під сумнів існування самої Росії як держави; по-друге, назавжди зробить росіян та українців смертельними ворогами». Його заява свідчить про дуже серйозні зміни в настроях різних верств населення, у тому числі і військових. Ідея воювати на чужій території, та ще й як агресора, абсолютно деморалізує і офіцерський та рядовий склад збройних сил РФ.

Після цього на підтримку Івашова виступив генерал ФСБ у відставці Євген Савостьянов, який також звернувся до Путіна. Генерал переконаний, що війна не може підтримуватись населенням Росії. «В інтересах народу — газ у будинках, розвиток бізнесу, якісна освіта, покращення балансу між доходами та цінами. Генерал не сумнівається, що якщо припустити військових дій, наслідки будуть катастрофічними.

За даними незалежних джерел, які мають доступ до російської секретної інформації, такі настрої активно поширюються серед усього особового складу російських спецслужб, зокрема ФСБ. Перед наступом, що готується, Кремль доручив ФСБ провести агітаційно-пропагандистську роботу і створити умови для військових. Але у службістів є великі сумніви щодо цього. Через тиск зверху оппепрацівники брешуть начальству про рівень проникнення своїх агентурних мереж. Вони вважають, що буде дуже складно підкорити серця та розуму людей, пішовши на них війною через забаганки вищого керівництва країни. Адже вбивати терористів у Сирії – це одна річ. Зовсім інше – бомбити міста зі мирним населенням в Україні або тримати блокаду міст, знаючи, що там від голоду помирають жінки та діти. Молоде покоління українців з російським корінням, а також російськомовне населення України, ніколи не забудуть і ніколи не вибачать того, що ми вбивали їхніх батьків та братів. Манія величі однієї людини створить непоправні наслідки для майбутніх поколінь нашого народу як у Росії, так і за її межами.

Показовими є слова одного відомого російського блогера, близького до ФСБ: «Те, що я чую, нагадує мені сторінки підручників про Велику Вітчизняну, тільки зараз наші служби відіграватимуть роль гестапо. ФСБ було наказано скласти список українців для ліквідації – це люди, існування яких буде невигідним для нашого російського нового устрою. Не для цього мій дідусь боровся із фашистами».

В результаті, безуспішні спроби Путіна пограти м’язами і на нервах у Заходу обертаються тим, що не лише серед населення РФ, а й у лавах військовослужбовців та співробітників спецслужб назріває серйозне невдоволення. Чим це закінчиться, покаже час. Кремль, внаслідок своєї гри, виявився загнаним у куток. У положенні цугцвангу. І наступати безглуздо і відступати, зберігши обличчя, немає можливості.