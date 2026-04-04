Нереалізоване пенальті та нулі на табло

29 березня у поєдинку 20-го туру чемпіонату України з футболу серед команд першої ліги тернопільська «Нива» приймала городенківський «Пробій» із Івано-Франківщини.

У першому таймі господарі володіли ініціативою, але їхнім атакам бракувало креативності й успішного завершення. Загострювали Напуда, Резепов, небезпечно пробивав головою після кутового Герега, але це не були стовідсоткові моменти, щоби втілювати територіальну перевагу. Гості, натомість, намагалися надійно грати в захисті та контратакувати.

У другому таймі городенківські футболісти заграли активніше й напівгольові моменти почали виникати біля воріт «Ниви». На 63-й хвилині після розіграшу кутового «Нива» таки відкрила рахунок, відзначився Андрій Демиденко, але суддя десь побачив, що у завершальному епізоді було порушення правил з боку футболістів «Ниви», і не зарахував взяття воріт.

На 69-й хвилині футболіст «Пробою» зіграв не за правилами проти Резедова, і суддя призначив пенальті, який не зміг реалізувати Валентин Напуда. У цьому епізоді відмінно зіграв воротар гостей.

Час збігав, футболісти обох команд діяли агресивніше, господарі хотіли вирвати перемогу, але моментів для цього майже не створювали… Тож беззуба гра й закономірна нульова нічия на користь гостей.

За опитуванням вболівальників «Ниви», кращим футболістом команди цього поєдинку став воротар Ілля Ольховий.

«Нива» у першій лізі після 20 поєдинків має 25 очки і займає 7-му сходинку турнірної таблиці.

«Нива» (Тернопіль) – «Пробій» (Городенка) – 0:0.

«Нива»: І. Ольховий, А. Демиденко, І. Паламарчук, М. Михальчук, М. Бац, О. Герега, В. Михайлів (М. Угринюк, 55), А. Дем’янчук, С. Давидов, В. Напуда, Д. Резепов (Б.-Ю. Вишинський, 72). Заміна: В. Шарун, М. Мудрий, М. Пежинський, Т. Галас, А. Дудік. Головний тренер – Олег Дулуб.

У 21-му турі «Нива» гратиме на виїзді із сумською «Вікторією».