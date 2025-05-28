Некоректні тексти вакансій тягнуть за собою фінансову відповідальність: штраф у 80 тисяч гривень

Щоб знайти роботу в Україні, достатньо відшукати вакансію на кадровому порталі. Оголошень в інтернеті від роботодавців і рекрутингових агенцій безліч, але велика частина з них містить дискримінаційні формулювання та маніпулятивні елементи. Це загрожує компаніям великими штрафами.

В Україні чинний закон № 3992–IX від 8 жовтня 2024 року, згідно з яким посилився державний контроль за змістом рекламних матеріалів, зокрема тих, що стосуються пропозицій роботи. Держпродспоживслужба почала активно моніторити ринок вакансій та шукати оголошення, які не відповідають новим вимогам.

Під перевірку потраплять як роботодавці, так і рекрутингові компанії, а джерелами розміщення вакансій визначили спеціалізовані сайти (Work.ua, Robota.ua, Jobs.ua), соціальні мережі та друковані видання. Контролюючий орган зосередить увагу на пошуках дискримінаційних формулювань, а саме: вікових обмежень; переваги за статтю, якщо характер роботи об’єктивно цього не вимагає; вимог до зовнішності та фізичного стану; обмежень на основі етнічного/расового походження, громадянства; вимог до сімейного стану, наявності дітей, релігійних переконань.

Також під заборону підпадають маніпулятивні формулювання у вакансіях, які можуть вводити шукачів роботи в оману. До недобросовісних елементів належать: завищена або нечітка заробітна плата, обіцянка “високого доходу” без конкретики; приховані умови праці (відсутність інформації про ненормований робочий день, нічні зміни, неоплачуваний випробувальний термін); загальні та нечіткі формулювання, що створюють ідеалізоване враження про роботу; неповне розкриття посадових обов’язків; обіцянка офіційного працевлаштування при фактичному оформленні

ФОП чи укладанні цивільно-правового договору.

Наявність вказаних ознак у тексті оголошення порушує права кандидатів, підриває довіру до роботодавці та негативно впливає на репутацію компанії в довгостроковій перспективі.

Некоректні тексти вакансій тягнуть за собою фінансову відповідальність. Згідно зі статтею 24-1 закону “Про рекламу”, розміщення оголошень з дискримінаційними формулюваннями карається штрафом у розмірі 10 мінімальних заробітних плат, встановлених на момент виявлення порушення. У 2025 році йдеться про суму 80 000 грн.

Відповідальність за маніпулятивні елементи прописана у статті 27 цього ж закону — п’ятикратна вартість розповсюдженої реклами (вакансії на кадровому порталі). Розмір визначають з договірної (контрактної) ціни без урахування внесених податків, зборів та інших обов’язкових платежів.

За повторне вчинення перелічених порушень протягом року передбачена відповідальність у вигляді штрафу в подвійному розмірі. Плюс не виключено, що бізнес притягне до себе увагу контролюючих органів, зокрема Держпраці. Тоді не вдасться уникнути перевірки для виявлення інших порушень у сфері трудового законодавства.