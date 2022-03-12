Більшість емігрантів з Росії, які проживають в усьому світі, не бажають мати з кривавим режимом Путіна нічого спільного. Тисячі етнічних росіян висловлюють підтримку українцям, які потерпають від свавілля російського агресора, виходять на мітинги, збирають кошти на допомогу постраждалим в Україні.

У перший же день війни, 24.02.2022 року, журнал російської еміграції в Чехії «Російське слово», який існує ще з першої хвилі російської еміграції, розмістив заяву в якій різко засудив злочинні дії путінського режиму та призвав демократичне людство зупинити криваву війну, яку розв’язала Москва проти України.

“На вопрос из советской песни «Хотят ли русские войны?» сегодня может быть дан единственный и однозначный ответ:хотят! Если, конечно, понимать под «русскими», как это принято в публицистике, российскую власть и ее электорат, ее армию, чиновничий аппарат и парламентские партии. Они без войны жить не могут. Вся история ХХ века — зто сплошные кровавые войны, в числе инициаторов главных из которых, мировых, были и «русские». На совести СССР и другие войны: финская (1939), вьетнамская, афганская, чеченская, вторжение в Венгрию (1957), Чехословакию (1968), Грузию (2008), Украину (2014).

Очередная война, которую развязала России своими необузданными империалистическими и милитаристскими стремлениями возродить Советский Союз и вновь подчинить себе страны бывшего «лагеря социализма», вызывают в нас гневное осуждение.

Если человечество хочет жить в ХХI веке иначе, чем в веке ХХ, столетии перманентных войн, оно должно единой волей, единым словом и единым твердым действием остановить войну в Украине.

Президент России В. Путин вместе с бандой своих подчиненных должен сидеть на скамье военных преступников в Гааге. Призываем руководство Чешской Республики, все европейские страны, США, весь цивилизованный мир положить конец российскому милитаризму, возобновить соблюдение международного права, права человека на жизнь, права на свободный выбор пути развития.”

Крім того, на сторінках журналу надруковано звернення до посла РФ у Чехії з вимогою надати нерухомість російського посольства в Чехії для розміщення українських біженців, мова насамперед про “Російський будинок”, російську школу і десяток подібних об’єктів.

Юрій Федоренко