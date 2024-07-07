Не міська рада чи мер, не обласна рада – повістки виписують лише службовці ТЦК і СП

З 18 травня в Україні почне діяти оновлений закон про мобілізацію. Він зменшує мобілізаційний вік, вводить базову військову підготовку замість строкової служби, змінює правила проходження Військово-лікарської комісії. Крім цього, у ньому йдеться і про процедуру виписки та вручення повісток військовозобов’язаним.
тже, хто за новим законом про мобілізацію має право виписувати повістки військовозобов’язаним.
Повістка формується за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних і резервістів. Бланк повістки заповнюється представником Територіального центру комплектування (ТЦК – колишні військомати). Керівник ТЦК накладає на повістку кваліфікований електронний підпис або особисто підписує повістку та скріплює гербовою печаткою. Тобто повістки виписує не міська рада чи мер, не обласна рада. Виписує повістку керівник ТЦК. Має бути підпис представника ТЦК та обов’язково гербова печатка
Керівники областей, міст, громад, підприємств, установ, організацій, а також закладів освіти не мають право самостійно виписувати повістки. Вони можуть лише вручити документ після відповідного розпорядження про необхідність конкретних військовозобов’язаних з’явитися за викликом до військкомату від ТЦК та СП.
Представники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) мають право перевіряти військово-облікові документи та вручати повістки. Представник ТЦК повинен мати при собі Службове посвідчення особи, уповноваженої вручати повістки: разом з паспортом громадянина, посвідченням офіцера або військовим квитком
Станом на сьогодні існують три види повісток, які можуть отримати громадяни:
Новина від пресслужби.