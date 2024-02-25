25.02.2024 14:41

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НБУ випустив вертикальну банкноту номіналом 50 гривень

25.02.2024

Ірина Нова

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Новини, Економіка, Україна

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Нацбанк 23 лютого ввів в обіг пам’ятну банкноту номіналом 50 грн, яка має назву “Єдність рятує світ”.

Це друга пам’ятна купюра з початку великої війни.

На лицьовому боці банкноти розміщено стилізований абрис України, що асоціюється із серцем, до якого підходять судини. Фонове зображення – образ дівчини у військовому шоломі, яка дивиться в бік Заходу.

У нижній частині, на тлі Земної кулі, розміщено стилізоване зображення Європи, від країн якої ніби відходять судини-маршрути допомоги та підтримки України. 

Праворуч від водяного знака розміщено наскрізний елемент – стилізований шеврон Збройних Сил України та спеціальний рельєфний елемент у вигляді кола для людей із послабленим зором. 

Також на банкноті розміщено текст українською та англійською мовами:

Єдність і солідарність з українським народом наближають перемогу України в боротьбі проти російського агресора та рятують світ від хаосу та мороку насилля.

Теги: гроші, Нацбанк, купюра

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