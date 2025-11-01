НБУ поліпшив прогноз інфляції: чого чекати споживачам?

Національний банк України поліпшив прогноз щодо інфляції. Виявилося, що подорожчання низки товарів відбувається повільніше, ніж очікували ще в липні. Водночас узимку ситуація може змінитися. Центр громадського моніторингу та контролю з’ясував , за яких умов і на що саме можуть зрости ціни.

Прогноз Нацбанку

У Національному банку України поліпшили прогноз щодо зростання споживчих цін у 2025 році до 9,2%. Хоча ще у липні застерігали, що інфляція становитиме 9,7%.

“Темпи зростання споживчих цін сповільнилися швидше, ніж очікувалося в липневому прогнозі НБУ. Це передусім зумовлено розширенням пропозиції овочів завдяки ліпшим, ніж торік, урожаям”, — заявив голова НБУ Андрій Пишний.

Разом з тим, ситуація з базовою інфляцією залишається складною. “Фундаментальний ціновий тиск залишався стійким через високі витрати бізнесу на оплату праці та енергоресурси. У результаті ціни на окремі товари та послуги знижуються повільно або не знижуються взагалі”, — зазначив Пишний.

Складна зима

Уже незабаром ціни на продукти почнуть змінюватися, застерігають у Всеукраїнській аграрній раді. Фактором впливу тут стануть заморозки і потреба зберігати овочі та фрукти у сховищах. “Ціна на овочі в межах “борщового набору” може зрости в межах 5-7%. Це при умові, що буде все стабільно з постачанням електроенергії. Ворог прицільно б’є по критичній інфраструктурі, що може зробити продукцію ще дорожчою”, — наголошує заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

Прогнози влади щодо нинішньої зими невтішні: хоча посадовці обіцяють не змінювати ціни на електроенергію, вони наголошують на високій ймовірності російських атак саме по енергетичній інфраструктурі. Відтак, до вартості продуктів можуть додатися і витрати виробників на додаткові джерела енергії. Цінники на низку товарів можуть зрости на 10-30%, повідомляє видання “Телеграф”. Насамперед це стосується харчів, що залежать від безперервної роботи холодильного та виробничого обладнання: молочної продукції, мʼяса, яєць та хліба.

Попереджають експерти і про традиційний стрибок цін взимку, повʼязаний зі святами. Зазвичай, продукти дорожчають у період Різдва і Нового року.

Дещо вплинути на ситуацію може імпорт, наголошує виконавча директорка Української асоціації виробників картоплі Оксана Руженкова. “Експортно-імпортні процеси не зупиняються. Вони однозначно впливатимуть на ціни на внутрішньому ринку. Навіть якщо будуть дещо сильно підвищені ціни, це буде не настільки критичним, щоб споживачі затягли паски і відмовилися від товарів із продовольчого кошика”, — зазначає експертка.

Чого чекати у наступні роки

За прогнозами Національного банку, протягом наступного року інфляція все ще перевищуватиме показник, який фінансисти вважають своєю метою. Так, замість бажаних 5%, у 2026 році інфляція сягатиме 6,6%.