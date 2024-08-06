Навушники з історією, або Революція у сфері технологій

Сучасні навушники — це дуже маленькі бездротові пристрої. Вони ідеально поглинають шум, мають довговічні батареї та можуть бути навіть водонепроникними. Найширший асортимент аірпотсів знайдете тут https://comfy.ua/ua/nayshniki/nayshniki__airpods/. Але вони не завжди були такими. Насправді колись вони були досить примітивним аксесуаром, перш ніж стати обов’язковим атрибутом сучасної людини.

Перші навушники

Походження навушників розпочинається з кінця 19 століття, коли французький інженер-електрик Ернест Жюль П’єр Меркадьє в 1891 році запатентував своє інноваційне творіння, спрямоване на покращення телефонного зв’язку. Його мета полягала в тому, щоб підвищити якість зв’язку та запропонувати більшу конфіденційність і комфорт під час розмови.

Втім, «батьком» аудіонавушників вважають американського винахідника Натаніеля Болдуіна, який у 1910 році розробив ці пристрої як підсилювачі для телефонів і радіоприймачів, які використовувалися в епоху спілкування. Спочатку навушники були важкими й громіздкими, з незручними накладками.

Еволюція звуку

В 1937 році німецька компанія Beyerdynamic розробила перші динамічні навушники, модель DT 48. Ці навушники з котушкою кабелю, який їх з’єднував, заклали основу для високої точності звуку, традиції, яка триває досі. Beyerdynamic стала першою компанією, яка представила свої навушники широкому загалу, започаткувавши еру прогресу в прослуховуванні.

У 1958 році завдяки музиканту Джону Коссу зʼявилися навушники-вкладиші. Ці пристрої були дуже маленькими та вміщувалися у вушному каналі, забезпечуючи більший комфорт і кращу якість звуку..

У 1979 рік компанія Sony вперше створила портативні навушники зі своїм касетним програвачем Walkman.

У 2001 році Apple випустила перші навушники для iPod. Ці пристрої були дуже маленькими та вміщувалися у вушному каналі, забезпечуючи більший комфорт і кращу якість звуку.

Справжні бездротові навушники винайшли Bragi у 2016 році. Ці пристрої повністю бездротові та підключаються через Bluetooth, що забезпечує більшу свободу пересування.

У 2019 році навушники з голосовим помічником стали дуже популярними. Ці пристрої дозволяють користувачам керувати музикою та виконувати інші завдання за допомогою голосових команд.

Навушники у майбутньому

Майбутнє навушників обіцяє значні досягнення, які ще більше трансформують наше відчуття від прослуховування. Фахівці очікують істотних удосконалень бездротової зарядки, розширивши її за межі високих діапазонів, що забезпечує більший комфорт у щоденному використанні. Крім того, очікується значне збільшення терміну служби батареї та швидкість заряджання.

Прогрес у сфері активного шумопоглинання обіцяє занурити нас у світ чітких та чистих звуків. А ще варто чекати на цікавий та незвичайний дизайн.