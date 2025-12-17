Науково-технічні здобутки талановитої молоді Тернопільщини

На початку грудня Національний центр «Мала академія наук України» провів фінал Всеукраїнського конкурсу молодіжних науково-технічних проєктів InventorUA. Захід став важливою платформою для розвитку інженерного мислення, винахідницької активності та навичок проєктної діяльності серед учнівської молоді. Конкурс складався з двох етапів – обласного та всеукраїнського, які передбачали онлайн-презентації та захист проєктів.

У ІІ етапі конкурсу взяли участь слухачі Бережанської (3 учні), Гусятинської (4 учні) та Заліщицької (5 учнів) філій обласного відділення МАН. Вони представили свої напрацювання у номінаціях «Цифрові технології», «Прикладні інженерні технології» та «Стійкий життєвий простір».

В номінації «Прикладні інженерні технології» (старша вікова категорія) призове місце отримав слухач Заліщицької філії Ілля Шпортак (науковий керівник: учитель математики та інформатики Заліщицької державної гімназії, викладач Тернопільського обласного комунального відділення МАН Наталія Грушко).

П’ятьом слухачам надали унікальну можливість розвивати власні проєкти в бізнес-інкубаторі «Ukrainian Future», їх відзначено сертифікатами зокрема: слухачу Заліщицької філії, студент ІІ курсу ВСП «Заліщицький фаховий коледж ім. Є. Храпливого» НУБіП України Нікіті Коханському (науковий керівник: викладач ВСП «Заліщицький фаховий коледж ім. Є. Храпливого» НУБіП України, викладач Тернопільського обласного комунального відділення МАН Михайло Пронь;) слухачу Бережанської філії, студенту I курсу ВСП «Бережанський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України» Максиму Несторовичу (науковий керівник: викладач-методист ВСІ «Бережанський фаховий коледж НУБіП України», викладач Тернопільського обласного комунального відділення МАН Сергій Штогрин); слухачу Заліщицької філії, учневі 10 класу Заліщицької державної гімназії Іллі Шпортаку (науковий керівник: учителька математики та інформатики Заліщицької державної гімназії, викладачка Тернопільського обласного комунального відділення МАН Наталія Грушко); слухачам Гусятинської філії, студентам ІІ курсу ВСП «Гусятинський фаховий коледж Тернопільського національного технічного університету ім. Івана Пулюя» Віталію Слівінському та Святославу Вітко (науковий керівник: викладач ВСП «Гусятинський фаховий коледж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя», викладач Тернопільського обласного комунального відділення МАН Андрій Біленький).

Вони зможуть навчатися за програмами міжнародного молодіжного підприємництва.