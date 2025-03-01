НАТО підтримує психологічну стійкість українських військових: тренінги для Сил Оборони

За підтримки Програми людиноцентричного підходу НАТО продовжується реалізація проєкту для Сил Оборони України, спрямованого на розвиток навичок першої психологічної допомоги та зміцнення психологічної стійкості військовослужбовців.

У рамках цієї ініціативи в лютому 2025 року було проведено 12 тренінгів для 360 військовослужбовців із підрозділів Сил територіальної оборони ЗСУ та Сухопутних військ ЗСУ, залучених до виконання завдань у районах бойових дій.

Навчальна програма побудована на поєднанні міжнародного та українського досвіду і охоплює ключові аспекти надання психологічної допомоги та самодопомоги, розвитку навичок емоційної стабілізації та відновлення функціональних станів у бойових умовах.

В умовах бойових дій, тим більше під час тривалої війни, визначальними навичками для військовослужбовців є вміння надавати психологічну взаємопідтримку і допомогу, – висловлює свою думку підполковник Іван Бочкор, начальник групи психологічного супроводу управління психологічної підтримки персоналу оперативного командування “Захід”.

Цей проєкт реалізується у межах Комплексного пакету допомоги НАТО Україні та є вагомим внеском у посилення системи психологічної підтримки в Силах Оборони в умовах інтенсивних бойових дій, спричинених російською агресією.

Практичну реалізацію тренінгів забезпечує ГО “Центр стратегічного розвитку “Імпульс”.

Джерело: Відділ зв’язків з громадськістю управління комунікацій Оперативного командування “Захід” Сухопутних військ Збройних Сил України.

Фото ГО “Центр стратегічного розвитку “Імпульс”.