Наслідки вибухів на Тернопільщині: брифінг ради оборони

У суботу, 13 травня, та вранці у неділю, 14 травня, росіяни атакували Тернопіль та передмістя. Були прильоти у складські приміщення, пошкодженні також цивільні будинки.

Є постраждалі, пише Файне місто.

Детальніше про ситуацію в Тернополі станом на 10 ранку 15 травня розповіли начальник ОВА Володимир Труш, начальник ГУ ДСНС Віктор Маслей та міський голова Сергій Надал. Деталі – у прямій трансляції.

Внаслідок обстрілу знищено майже 50 автомобілів у Тернополі;

Знищено дачний кооператив у Великогаївській громаді;

Одного з постраждалих чоловіків з опіками доправили спершу в тернопільську лікарню, а потім перевели лікуватися у Львові;

Станом на ранок 15 травня вже є 43 звернення підприємців і тернополян, які зафіксували нанесені збитки через обстріл росіян. Є звернення також по пошкодженню житлового будинку;

Комісія ТЕБ та НС Тернопільщини виділить кошти для того, щоб усунути збитки від ракетного удару для цивільних людей;

Наразі на лінію 102 звернулися 165 людей, які повідомили про нанесені збитки і шкоду від російського удару;

Як фінансуватимуть та відшкодовуватимуть збитки після ракетного обстрілу. Володимир Труш назвав кілька варіантів: