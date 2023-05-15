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Наслідки вибухів на Тернопільщині: брифінг ради оборони

15.05.2023

Роман Васильович

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Новини, Війна з рф, Події

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У суботу, 13 травня, та вранці у неділю, 14 травня, росіяни атакували Тернопіль та передмістя. Були прильоти у складські приміщення, пошкодженні також цивільні будинки.

Є постраждалі, пише Файне місто.

Детальніше про ситуацію в Тернополі станом на 10 ранку 15 травня розповіли начальник ОВА Володимир Труш, начальник ГУ ДСНС Віктор Маслей та міський голова Сергій Надал. Деталі – у прямій трансляції.

  • Внаслідок обстрілу знищено майже 50 автомобілів у Тернополі;
  • Знищено дачний кооператив у Великогаївській громаді;
  • Одного з постраждалих чоловіків з опіками доправили спершу в тернопільську лікарню, а потім перевели лікуватися у Львові;
  • Станом на ранок 15 травня вже є 43 звернення підприємців і тернополян, які зафіксували нанесені збитки через обстріл росіян. Є звернення також по пошкодженню житлового будинку;
  • Комісія ТЕБ та НС Тернопільщини виділить кошти для того, щоб усунути збитки від ракетного удару для цивільних людей;
  • Наразі на лінію 102 звернулися 165 людей, які повідомили про нанесені збитки і шкоду від російського удару;

Як фінансуватимуть та відшкодовуватимуть збитки після ракетного обстрілу. Володимир Труш назвав кілька варіантів:

  • програма “єВідновлення». Вона стосується особистого житла. Потрібно зібрати усі документи і зареєструватися через ДІЮ.
  • репарації, які виплатить рф. Це стосується підприємств, бізнесів.
    кошти міської ради чи обласної адміністрації.
  • самостійне відновлення громадянами свого житла, якщо збитки незначні.

 

Теги: ракетний удар

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