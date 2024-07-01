Наші морпіхи отримали чергову партію дронів Mavic 3 від Тернопільської міської ради, – Сергій Надал

28 червня передали на передову чергову партію з 10 квадрокоптерів Mavic 3 для наших морських піхотинців, які зараз на передовій нищать московського окупанта. Про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

Мер Тернополя подякував тернополянам, які сплачують податки і допомагають купувати дрони.

«Тернопіль продовжує допомагати Збройним силам. Чергова партія «бойових пташок» відправляється до підрозділу морської піхоти, який на передовій нищить окупантів. Дрони допоможуть нашим морпіхам ще краще очищувати нашу землю від рашистів. Дякую всім тернополянам, які сплачують податки і допомагають нам купувати техніку для військових. Слава Україні!», – заявив Сергій Надал.

Нагадаємо, мерія закупила та передасть дрони та іншу техніку й обладнання на загальну суму 1 101 942 гривень.

Нещодавно міська рада передала нашим Героям-захисникам з 93 бригади «Холодний Яр» ще п’ять розвідувальних квадрокоптерів DJI Mavic 3Т.

Також міська рада передала нашим Героям-захисникам з тернопільського підрозділу ще три розвідувальні квадрокоптери DJI Mavic 3 та нічний моноокуляр.

6 травня мерія передала нашим Героям-захисникам з військової частини, де воюють тернополяни, ще три розвідувальні квадрокоптери DJI Mavic 3Т.

Також 6 червня мерія передала нашим Героям-захисникам з 68-ї окремої єгерської бригади три квадрокоптери DJI Mavic 3Т.

04 червня передали три квадрокоптера Mavic 3Т для 35-ї окремої стрілецької бригади, які захищають нашу Батьківщину на передовій.

4 червня мерія також передала п’ять квадрокоптерів Mavic 3 для наших Героїв-захисників з батальйону «Вовки Да Вінчі».

03 червня мерія відправила на передову чергову партію розвідувальних квадрокоптерів. Цього разу наші Герої отримали тринадцять Мавік 3 та п’ять Мавік 3Т.