Найбільше корупційних ризиків на Тернопільщині зосереджені в містобудуванні та землевідведенні

Днями з робочою поїздкою до Тернополя завітали представники НАЗК. Журналісти взяли участь у брифінгу з цього приводу за участі заступника голови НАЗК Сергія Гупяка та голови обласної військової адміністрації Вячеслава Негоди.

Проєкт регіональних поїздок НАЗК започаткувало для посилення співпраці з громадами, місцевою владою, закладами загальної середньої та вищої освіти, журналістами, громадськими організаціями, а також для сприяння розбудові доброчесності через залучення громад.

За словами заступника голови НАЗК Сергія Гупяка, містобудування, землеустрій, публічні закупівлі та робота комунальних підприємств – сфери з найвищими корупційними ризиками в Тернопільській області.

Питання запобігання корупції в цих та інших галузях представники НАЗК обговорили на зустрічах з керівництвом Тернопільської обласної військової адміністрації, обласної та міської рад, правоохоронних органів. Адже діалог НАЗК з регіонами має на меті налагодження конструктивної співпраці задля ефективної реалізації державної антикорупційної політики з фокусом на місцеву проблематику.

Тернопільщина активно забудовується, зокрема, через внутрішню міграцію, спричинену війною. Однак існують суттєві ризики порушень при виділенні земельних ділянок, укладанні інвестиційних угод та договорів оренди землі.

Громада та місцевий бюджет мають отримувати користь від таких проєктів у вигляді бюджетних надходжень, благоустрою, розвитку інфраструктури, а сама забудова має здійснюватися в прозорий спосіб, з дотриманням норм земельного, містобудівного та антикорупційного законодавства.

Заступник голови НАЗК Сергій Гупяк наголосив, що НАЗК планує на прикладі Тернополя зробити комплексний аналіз корупційних ризиків в сфері містобудування і виробити рекомендації центральним профільним органам для усунення та зменшення таких ризиків в усіх містах. Адже за даними соціологічних досліджень і за даними правоохоронців, медіа, громадськості, містобудування та землеустрій – одні з найкорумпованіших в Україні сфер.

Голова обласної військової адміністрації В’ячеслав Негода запевнив, що обласна влада вживає заходів, аби створити умови, аби суттєво зменшити показники корупційності, а в ідеалі, аби взагалі побороти це явище. Для цього область виконує власну антикорупційну програму на 2022-2025 роки, а також готує нові антикорупційні ініціативи для наступного періоду.

В’ячеслав Негода зазначив, що у регіоні розуміють важливість відкритості та прозорості в прийнятті рішень та готові до взаємодії з НАЗК задля протидії корупції.

НАЗК також провело навчальний семінар для державних службовців та посадових осіб ОМС Тернопільщини щодо важливих питань кампанії декларування за 2024 рік, яка триває до 31 березня.

За словами заступника голови НАЗК Сергія Гупяка, з початку 2024 року НАЗК розпочало проведення шести повних перевірок декларацій, поданих декларантами з Тернопільщини, чотири з них завершено. У двох з чотирьох завершених перевірок було виявлено внесення недостовірних відомостей загалом на понад 2,2 млн грн.

Заступник голови Національного агентства з питань запобігання корупції Сергій Гупяк також зазначив, що саме у деклараціях депутатів зафіксовано найбільшу кількість порушень. Найпоширенішими порушеннями є недекларування майна. Для прикладу, у керівника органу місцевого самоврядування виявлено порушення недекларування на півтора мільйона гривень. Йому поповнювала картки інша особа. В результаті були сформовані матеріали і передані до відповідного правоохоронного органу для розслідування.

Крім того, НАЗК також виявило корупційні ризики в сфері будівництва, землекористування та публічних закупівель у Тернопільській області:

“Ми побачили певні ризики в механізмах інвестування, інвестиційних договорах. Каже Сергій Гупяк,- Ми побачили ризики в можливості узаконення забудови. Ми побачили ризики в можливості надання переваг одним і тим самим суб’єктам при здійсненні господарської діяльності у сфері забудови, або публічних закупівель. Про це все ми поговорили з владою і правоохоронцями”.

Під час робочої поїздки на Тернопільщину представники НАЗК також провели серію зустрічей з освітянами, студентами, представниками громадських організацій області та медіа.