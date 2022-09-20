Нафтогаз нагадав про нові способи оплати за блакитне паливо

Українці все частіше користуються онлайн-сервісами для оплати газу. Як повідомляє Нафтогаз, кількість оплат через особистий кабінет та чат-боти в серпні порівняно з липнем зросла на 102 тисячі та становила 324 тисячі.

Про це йдеться у повідомленні компанії на сторінці у Facebook.

«Незважаючи на війну, клієнти ДК «Нафтогаз України» сумлінно платять рахунки за газ, адже це просто зробити в особистому кабінеті та чаті GASUA у Viber, Telegram та Facebook», – зазначили у компанії.

Також у Нафтогазі опублікували перелік послуг, які доступні в особистому кабінеті. Зокрема, це: