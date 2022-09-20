Нафтогаз нагадав про нові способи оплати за блакитне паливо

Українці все частіше користуються онлайн-сервісами для оплати газу. Як повідомляє Нафтогаз, кількість оплат через особистий кабінет та чат-боти в серпні порівняно з липнем зросла на 102 тисячі та становила 324 тисячі.
Про це йдеться у повідомленні компанії на сторінці у Facebook.
«Незважаючи на війну, клієнти ДК «Нафтогаз України» сумлінно платять рахунки за газ, адже це просто зробити в особистому кабінеті та чаті GASUA у Viber, Telegram та Facebook», – зазначили у компанії.
Також у Нафтогазі опублікували перелік послуг, які доступні в особистому кабінеті. Зокрема, це:
- оплата рахунків за газ у будь-якому місці та у будь-який час;
- доступ до інформації про номер особового рахунку;
- доступ до актуального стану рахунку;
- отримання останнього рахунку за газ із деталізацією нарахувань;
- скачування довідки про пільги / субсидії;
- одержання акта звірки;
- оформлення договору про реструктуризацію боргу;
- отримання довідки про відсутність заборгованості;
- доступ до останніх новин від компанії.
Крім того, в компанії нагадали, як отримати доступ до особистого кабінету та надали посилання на чат-боти:
- Особистий кабінет: my.gas.ua
- Чат-бот Viber: https://chats.viber.com/naftogazpostach
- Чат-бот Telegram: https://t.me/GASUA_bot
- Чатбот Facebook: http://m.me/NaftogazGasSupply
«Не чекайте паперового рахунку поштою, оплачуйте газ онлайн у безпеці», – додали в Нафтогазі.