17 липня нацгвардієць з Івано-Франківщини на псевдо Бандіт збив з переносного зенітно-ракетного комплексу “Ігла” шостий літак російських окупантів Су-25. Напередодні приблизно о 22:00 бійцю вдалося збити крилату ракету загарбників.

Про це повідомляють на Facebook-сторінці Національної гвардії України.

19-річний боєць захищає українське небо на Запорізькому напрямку, тому в соцмережах українці назвали воїна “Запорізьким месником”, – йдеться у дописі.

“Мене стали так називати після того, як я знищив три літаки. В принципі, мені подобається, моїм товаришам – також. Але головне, що це має результати – менше ворожих літаків руйнуватимуть наші міста, а пілоти РФ знатимуть, що їхній виліт може бути останнім”, – каже нацгвардієць.

30 травня Суспільне писало про три літаки російських окупантів, які збив Бандіт. Після цього нацгвардієць підбив ще два літаки противника та одну крилату ракету. Вранці 17 липня він поповнив свою “скарбничку” збитих літаків ще одним Су-25.