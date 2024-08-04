Нацбанк вилучатиме старі «п’ятисотки»

Національний банк України планує з 1 серпня 2024 року почати поступове вилучення банкнот номіналом 500 гривень старого зразка. Купюри мають намір замінити в обігу на більш сучасні та захищені. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Оже, з наступного місяця розпочнеться вилучення з обігу купюр номіналом 500 гривень зразків 2003–2007 років. Очікується, що їх замінять на банкноти зразка, починаючи з 2014 року. «Тож банкнот номіналом 500 гривень старого зразка в обігу поступово ставатиме менше, їх замінюватимуть сучасніші та більш захищені банкноти номіналом 500 гривень», — йдеться у повідомленні.

Водночас банкноти старого зразка будуть залишатися дійсним платіжним засобом. Українці без обмежень матимуть змогу продовжувати ними розраховуватися. Звертатися спеціально для їхнього обміну нікуди не потрібно. Метою такого рішення є прагнення регулятора підвищити якість готівки в обігу, зважаючи на зношеність купюр номіналом 500 гривень старого зразка. Вони вже близько 18 років перебувають в обігу на українському ринку, з яких понад вісім років — разом з банкнотами сучасного покоління.

Очікується, що НБУ разом з банками поступово вилучатиме з готівкового обігу вказані банкноти. А саме: українські банки перестануть видавати із кас старі банкноти за всіма видами готівкових операцій; Нацбанк перестане підкріплювати такими банкнотами каси фінустанов; потрапляючи в банківські установи, купюри номіналом 500 гривень старого зразка не повертатимуться в обіг, а вилучатимуть та передаватимуть в НБУ для перерахування та утилізації.

«Заміна банкнот номіналом 500 гривень старого зразка на сучасні, з посиленою системою захисту, не вплине на готівкові розрахунки громадян, їм не потрібно вживати додаткових заходів для обміну», – запевнили у Нацбанку.