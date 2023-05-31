На які дитсадки й школи Тернополя виділили кошти на капітальний ремонт

Так, 705 тис. грн виділено для проведення капітального ремонту будівлі, усунення аварійної ситуації (дах та укриття) у Тернопільському закладі дошкільної освіти (ясла-садок) №26.
Кошти у сумі 6,95 млн спрямували для реконструкції, реставрації, капітального ремонту, а саме:
📍 Тернопільській Українській гімназії ім. Івана Франка;
📍ТЗОШ І-ІІІ ст. №10;
📍ТЗОШ І-ІІІ ст. №11;
📍ТНВК «Школа-колегіум Патріарха Йосипа Сліпого»;
📍ТЗОШ І-ІІІ ст. №14;
📍ТЗОШ І-ІІІ ст. №18;
📍Тернопільському ліцею №21 спеціалізованій мистецькій школі імені Ігоря Герети;
📍ТЗОШ І-ІІІ ст. №23;
📍Тернопільському академічному ліцею «Генезис»;
📍ТЗОШ І-ІІІ ст. №26 ім. Дмитра Заплітного;
📍ТСШ І-ІІІ ст. №29 з поглибленим вивченням іноземних мов;
📍Тернопільській гімназії №30 ТМР.