На які дитсадки й школи Тернополя виділили кошти на капітальний ремонт

Стало відомо на які дитсадки й школи Тернополя виділили кошти на капітальний ремонт. У міській раді 31 травня прийняли рішення про використання коштів бюджету розвитку.

Так, 705 тис. грн виділено для проведення капітального ремонту будівлі, усунення аварійної ситуації (дах та укриття) у Тернопільському закладі дошкільної освіти (ясла-садок) №26.

Кошти у сумі 6,95 млн спрямували для реконструкції, реставрації, капітального ремонту, а саме:

📍 Тернопільській Українській гімназії ім. Івана Франка;

📍ТЗОШ І-ІІІ ст. №10;

📍ТЗОШ І-ІІІ ст. №11;

📍ТНВК «Школа-колегіум Патріарха Йосипа Сліпого»;

📍ТЗОШ І-ІІІ ст. №14;

📍ТЗОШ І-ІІІ ст. №18;

📍Тернопільському ліцею №21 спеціалізованій мистецькій школі імені Ігоря Герети;

📍ТЗОШ І-ІІІ ст. №23;

📍Тернопільському академічному ліцею «Генезис»;

📍ТЗОШ І-ІІІ ст. №26 ім. Дмитра Заплітного;

📍ТСШ І-ІІІ ст. №29 з поглибленим вивченням іноземних мов;

📍Тернопільській гімназії №30 ТМР.