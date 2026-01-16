На вихідних по пару годин на добу зі світлом: оприлюднили графік відключення на Тернопільщині на 17 січня

Світло вимикатимуть все менше, ситуація в енергомережі складна.

Орієнтовно кожна підгрупа залишається на добу по 14 годин без світла і відповідно до 8 годин зі світлом.

Крім того, оскільки відтепер на Тернопільщині під графіки вимкнення пдпадають і котельні, то жителі Тернопілля залишаються не тільки без світла, але й без опалення, хто залежний від комунальних котелень.

Детальніший графік на 17 січня.

Графік протягом доби може змінюватися. Слідкувати за оновленнями можна на офіційному сайті Тернопільобленерго.