На вулиці Січових Стрільців частково відновили проїзд транспорту

Рух транспорту на вул. Січових Стрільців у Тернополі частково відновили, а аварійну ділянку заасфальтують наступного тижня.

Фахівці відділу каналізаційних мереж 23 травня оперативно впоралися з проваллям поруч із обласною філармонією. Там було незначне просідання дорожнього покриття, тож довелося тимчасово закрити для проїзду вулицю Січових Стрільців.

При розкопуванні аварійної ділянки працівники водоканалу виявили невелику тріщину в трубі, прокладеній тут багато десятиліть тому. Вочевидь, ґрунт поступово просідав, допоки не трапилася аварійна ситуація. Комунікації вже полагодили та захистили від стороннього впливу імпровізованим «саркофагом», — зазначають у водоканалі.

Рух уже частково відновили, а ділянку засипають піском, вирівняють і засиплять щебенем. Наступного тижня цей «квадрат» заасфальтують. До того часу місце «розкопки» залишатиметься компактно загородженим.